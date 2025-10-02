Notícias ao Minuto
Procurar

Família denuncia estupro e agressão contra jovem após encontro no Rio

Aurora Celeste, de 20 anos, foi encontrada desacordada e ferida na Ilha do Governador. Caso foi registrado na 37ª DP e repercutiu entre entidades que manifestaram repúdio à violência e apoio à comunidade LGBTQIAPN+

Família denuncia estupro e agressão contra jovem após encontro no Rio

© Reprodução- Redes Sociais

Notícias ao Minuto
02/10/2025 06:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Justiça

Rio de Janeiro

A família de Aurora Celeste Santos Silva, mulher trans de 20 anos, denuncia que ela foi vítima de estupro e agressões após marcar um encontro por aplicativo no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (27).

 

De acordo com parentes, Aurora vinha conversando há cerca de duas semanas com um homem que se identificava como Bruno e dizia morar na Barra da Tijuca. Na noite marcada, ele teria enviado um carro por aplicativo para buscá-la na Ilha do Governador, por volta das 23h40.

No local combinado, porém, três homens a teriam surpreendido, assaltado, estuprado e agredido. Ela foi encontrada desacordada, com ferimentos e ensanguentada, abandonada em via pública. Em publicação nas redes sociais, a tia Mariangela Nassife relatou: “Tentaram um homicídio. Será que isso não tem fim? Pessoas transfóbicas, racistas, homofóbicas”.

O caso foi registrado pela Polícia Civil na 37ª DP (Ilha do Governador) e está em investigação.

A violência gerou reação de entidades de direitos humanos. A subseção da OAB na Ilha do Governador divulgou nota de repúdio, reforçando o apoio à vítima e à comunidade LGBTQIAPN+. “A 33ª Subseção da OAB/RJ e sua Comissão de Diversidade Sexual e Gênero reafirmam seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e com o combate a todas as formas de violência, intolerância e preconceito”, destacou o comunicado.

Professor é preso na Paraíba suspeito de assediar alunas em troca de notas

Professor é preso na Paraíba suspeito de assediar alunas em troca de notas

A identidade do docente não foi divulgada para evitar a exposição das vítimas e incentivar que possíveis novas testemunhas se apresentem. De acordo com a polícia, o investigado ficou em silêncio durante os depoimentos e não se manifestou sobre as acusações

Folhapress | 05:27 - 02/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

mundo

EUA

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

3

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

4

fama

LEONARDO-CANTOR

Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

5

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood

6

mundo

Oktoberfest

Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

7

fama

Televisão

Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

8

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

9

brasil

Saúde

SUS lança campanha para vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos

10

mundo

Reino Unido

Ataque em sinagoga de Manchester faz quatro feridos; suspeito foi baleado