PF prende dois em operação sobre fraudes no CNU e outros concursos públicos

A Polícia Federal deflagrou a operação Última Fase contra fraudes em concursos como o CNU, Caixa, Banco do Brasil e universidades. Dois suspeitos foram presos e houve bloqueio de bens. Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação

Folhapress
02/10/2025 11:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

Última Fase

(FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu duas pessoas preventivamente (sem tempo determinado) e cumpriu mandados de busca e apreensão em uma operação contra suspeitas de fraudes em concursos públicos cometidos por uma organização criminosa.

 

As investigações envolvem o CNU (Concurso Nacional Unificado) de 2024, conhecido como o Enem dos concursos, e também exames da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Universidade Federal da Paraíba e das polícias civis de Pernambuco e Alagoas.
Houve afastamentos de cargos públicos e bloqueios de bens, em ação conjunta com o Ministério da Gestão e com o Ministério Público Federal na Paraíba.

A polícia diz que "os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público".

De acordo com a PF, a ação tem como objetivo ampliar mecanismos de fiscalização para garantir segurança, transparência e integridade aos processos seletivos realizados no país. A operação foi denominada Última Fase.

