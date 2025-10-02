Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

© iStock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres foram presas transportando 162 garrafas de uísque falsificadas em um carro no interior de São Paulo. Não foi informado se ou como bebidas foram adulteradas.

Suspeitas, de 23 e 34 anos, levavam as bebidas e rótulos falsificados da cidade de São Paulo para Jaboticabal, onde moram. Elas passavam pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima, na cidade de Dobrada, perto de Araraquara, quando foram abordadas pela polícia rodoviária nesta quarta-feira (1º).

Bebidas não tinham notas fiscais e rótulos eram desconhecidos, segundo a polícia. As garrafas apreendidas simulavam ao menos quatro marcas de uísque diferentes.

Mulheres afirmaram à polícia que compraram as bebidas na capital e pretendiam vendê-las em comércios e eventos de Jaboticabal. A cidade de 73.000 habitantes fica a 350 quilômetros de São Paulo.

O carro, os rótulos falsificados e as bebidas foram apreendidas pela polícia. O caso foi registrado como falsificação, corrupção ou adulteração de bebidas na delegacia de Matão.

As mulheres, que estão na Cadeia Pública de São Carlos, não foram identificadas pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento encontrar a defesa delas, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Polícia levou dois homens à delegacia na capital e fez outras buscas contra falsificação nesta quarta-feira (01). Eles foram detidos com quase 2.000 lacres falsificados de bebida na zona sul de São Paulo. Materiais também foram apreendidos em distribuidoras de bebida no bairro da Bela Vista, região central da cidade. Não há até o momento comprovação de que as bebidas sejam adulteradas e elas passarão por perícia.

O estado de São Paulo confirmou 10 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nesta quarta-feira (01). Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O QUE SE SABE SOBRE INTOXICAÇÃO POR METANOL

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O QUE É O METANOL

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma -e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

