Polícia prende suspeito de agredir enteada de 3 anos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na tarde desta quinta-feira (2), em Cachoeiras de Macacu, um homem suspeito de agredir a enteada de 3 anos em setembro.

Foragido desde o caso de violência, ele foi encontrado em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde estava escondido.

Segundo a acusação, a criança foi levada a uma unidade de saúde com sinais de violência, como hematomas e olhos roxos.

A mãe e o padrasto alegaram, em um primeiro momento, que ela havia caído da cama.

A polícia desconfiou da versão e, em uma investigação realizada durante 24 horas, obteve provas que levaram ao indiciamento do homem.

A Justiça decretou a prisão dele por tortura e tentativa de feminicídio.

O suspeito se entregou nesta quinta. A 159ª Delegacia de Polícia, em Cachoeiras de Macacu, investiga a participação da mãe nas agressões.