Polícia prende suspeito de agredir enteada de 3 anos no Rio de Janeiro

Homem suspeito de agredir a enteada de 3 anos foi preso nesta quinta-feira (2) em Cachoeiras de Macacu, no Rio. Ele estava foragido desde setembro e foi indiciado por tortura e tentativa de feminicídio. A polícia também investiga possível participação da mãe nas agressões

Folhapress
03/10/2025 09:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

Cachoeiras de Macacu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na tarde desta quinta-feira (2), em Cachoeiras de Macacu, um homem suspeito de agredir a enteada de 3 anos em setembro.

 

Foragido desde o caso de violência, ele foi encontrado em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde estava escondido.

Segundo a acusação, a criança foi levada a uma unidade de saúde com sinais de violência, como hematomas e olhos roxos.

A mãe e o padrasto alegaram, em um primeiro momento, que ela havia caído da cama.

A polícia desconfiou da versão e, em uma investigação realizada durante 24 horas, obteve provas que levaram ao indiciamento do homem.

A Justiça decretou a prisão dele por tortura e tentativa de feminicídio.

O suspeito se entregou nesta quinta. A 159ª Delegacia de Polícia, em Cachoeiras de Macacu, investiga a participação da mãe nas agressões.

Mãe de bebê ataca enfermeira com seringa possivelmente com HIV em BH

Mãe de bebê ataca enfermeira com seringa possivelmente com HIV em BH

A agressão ocorreu durante coleta de sangue no Hospital Infantil João Paulo II. A profissional, de 53 anos, precisará tomar coquetel de medicamentos por 29 dias. A mãe, de 25 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil

Notícias ao Minuto | 05:30 - 30/09/2025

