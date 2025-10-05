Coisas que serial killers roubaram de suas vítimas

© Getty Images

Um "troféu", no contexto de um assassinato, é um item que o assassino tira da vítima como uma "lembrança" ou "souvenir" do crime. O FBI, no entanto, diferencia a definição dessas palavras, classificando um souvenir como algo que alimenta a fantasia do assassino, enquanto um troféu é a prova de sua habilidade. Independentemente disso, o resultado é o mesmo: o assassino usa esses objetos para reviver a emoção do crime e se sentir poderoso novamente.

Muitos dos serial killers mais famosos da história levaram itens de suas vítimas, seja para guardar como lembrança ou para reutilizar em alguma outra função horrível. Cada mente doente vem com seu próprio raciocínio na hora de acumular esses objetos, mas o hábito é quase universal entre os assassinos em série.

Clique na galeria para descobrir que lembranças macabras esses assassinos tiraram de suas vítimas.

