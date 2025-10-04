Pai é condenado a prisão perpétua por matar filho bebê em hospital

© Avon and Somerset Police/X

Um homem de 27 anos foi condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 20 anos, pelo assassinato do filho de apenas 14 dias em uma unidade de cuidados especiais para recém-nascidos no Hospital Distrital de Yeovil, em Somerset, Inglaterra.

Segundo a Sky News, o bebê, Brendon Staddon, nasceu prematuro, com 33 semanas e apenas 1,83 kg, e morreu no dia 5 de março de 2024 após ter sido violentamente agredido pelo pai, Daniel Gunter.

“Não havia nenhuma parte do corpo de Brendon que tivesse ficado ilesa no ataque brutal”, afirmou um detetive que trabalhou no caso à emissora britânica.

Durante o julgamento, que durou três semanas no Tribunal da Coroa de Bristol, o juiz declarou que o bebê “sofreu múltiplas lesões na parte frontal da cabeça e rosto, queixo, nariz, olhos e bochechas, no crânio, pescoço, tronco, mão esquerda, pernas e pés — fraturas causadas por torções e puxões — além de uma hemorragia interna significativa”.

“Em termos simples, uma força extremamente severa foi exercida sobre Brendon. Seu crânio foi esmagado e o pescoço, quebrado”, acrescentou.

De acordo com o juiz, “uma das formas pelas quais essas lesões poderiam ter ocorrido seria se Brendon tivesse sido segurado pelas pernas e balançado com força, fazendo com que sua cabeça e pescoço se movessem de forma excessiva e sua cabeça batesse várias vezes contra um objeto ou superfície”.

O caso remonta à madrugada de 5 de março de 2024, quando uma equipe médica encontrou o bebê gravemente ferido em um dos braços, depois que a mãe, Sophie Staddon, de 21 anos, disse às enfermeiras que o filho estava com frio.

O bebê ainda foi levado para a área de reanimação, mas não respondeu ao tratamento e foi declarado morto às 4h59.

Enquanto os médicos tentavam salvar a criança, os pais saíram do hospital para fumar e foram detidos pouco tempo depois. A mãe chegou a ser julgada por cumplicidade, mas acabou absolvida após o tribunal concluir que ela não teve participação direta no ataque.

Pai era controlador e "imaturo para a sua idade"

Charles Row KC, promotor do caso, disse em tribunal que Gunter apresentava comportamento controlador em relação à companheira e chegou a questionar se era, de fato, o pai biológico de Brendon.

Segundo o promotor, os peritos médicos compararam os ferimentos do bebê a uma queda de um prédio de vários andares. “Houve intenção de matar, demonstrada pela brutalidade do ataque”, acusou.

Já Andrew Langdon, advogado de Gunter, afirmou que seu cliente tinha QI muito baixo e era “imaturo para a idade”. Acrescentou ainda que ele teve uma infância “perturbada”, foi expulso da escola e costumava fugir de casa.

Antes do nascimento de Brendon, as autoridades já haviam informado aos pais que planejavam retirar o bebê dos cuidados do casal assim que ele nascesse.

Família lamenta a morte violenta do bebê: “Tão pequeno e perfeito”

No tribunal, o juiz destacou que “cada um dos avós de Brendon foi e continuará sendo profundamente afetado por sua morte, e nenhum deles consegue compreender os motivos para esses acontecimentos chocantes”.

“Nenhuma sentença que eu possa aplicar hoje poderá aliviar a dor causada pela morte de Brendon. A pena que proferi não deve, de forma alguma, ser vista como uma medida do valor da vida dele, e espero que sua família e outras pessoas afetadas por sua morte não a entendam assim”, acrescentou.

Em uma declaração, o pai de Gunter, Simon Gunter, descreveu o neto como “simplesmente perfeito” e revelou que não fala com o filho desde o crime.

“Ele era tão pequeno, mas tão bonito, simplesmente perfeito. Brendon era meu primeiro neto, filho do meu primogênito. Como família, estávamos muito felizes e animados”, disse.

“Nunca veremos seus primeiros passos, sua primeira palavra. Ele nem sequer teve a chance de nos dar o primeiro sorriso”, lamentou.

