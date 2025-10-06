Notícias ao Minuto
Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola

Folhapress
06/10/2025 18:24 ‧ há 47 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (06) um homem de 33 anos com dois explosivos na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal.

 

O esquadrão antibombas da PMDF enterrou os explosivos no solo para realizar a detonação com segurança. O homem responsável por deixar os explosivos na rodoviária foi preso em flagrante, após denúncias sobre um indivíduo em atitude suspeita, aparentando nervosismo e carregando uma sacola preta.

Ele pretendia vender os explosivos por R$ 800 após anunciá-los em um grupo no WhatsApp. Ao notar a presença da polícia, o suspeito deixou a sacola com o material cair e tentou se afastar, mas foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, o homem confessou o conteúdo da sacola durante a abordagem.

O local foi isolado pela Operação Petardo e ninguém ficou ferido. O suspeito, que já tem passagens por estelionato, ameaça e receptação, foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia.

