Motorista de ambulância é preso por estuprar enteada de 1 mês

Um homem de 31 anos foi preso no Distrito Federal sob suspeita de cometer estupro contra a própria enteada, uma bebê de apenas 1 mês e 26 dias. O crime ocorreu na madrugada de domingo (5/10), na cidade de Santa Maria.

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o suspeito, que trabalha como motorista de ambulância, é companheiro da mãe da criança. O casal teria saído na noite de sábado (4) e ingerido bebidas alcoólicas.

Segundo relatos policiais, ao retornarem para casa no início da madrugada de domingo, a mãe notou o desaparecimento do companheiro e encontrou a filha chorando de forma intensa e com ferimentos. O suspeito, então, reapareceu e levou a mãe e a criança ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas fugiu após deixá-las no local.

A equipe da emergência pediátrica do hospital acionou a polícia ao constatar que a bebê apresentava sinais de violência física e sexual. No HRSM, os policiais foram atendidos pela médica plantonista, que descreveu o estado da vítima como grave.

Conforme a PMDF, o relatório médico do hospital detalhou que a criança sofreu lesões na barriga, braços, rosto, cabeça e região anal. A bebê permanece internada para tratamento. O suspeito foi localizado e preso pela polícia.