Adolescente mata o pai a facadas ao tentar defender a mãe em SP

Um menino de 13 anos foi apreendido em Botucatu, interior de São Paulo, após matar o pai com golpes de faca para proteger a mãe, que era ameaçada pelo homem. O caso, investigado como homicídio, expõe o impacto da violência doméstica sobre crianças e adolescentes

© Divulgação- Polícia Civil de Botucatu

07/10/2025 05:20 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Justiça

Botucatu

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na madrugada de domingo (5) em Botucatu (SP), suspeito de matar o próprio pai com golpes de faca para defender a mãe, que estava sendo ameaçada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência em um imóvel localizado na Estrada Municipal de Oians e encontraram um homem de 44 anos morto com ferimentos provocados por faca.

 

De acordo com a apuração da Guarda Civil Municipal, o homem havia ido até o apartamento da ex-companheira e a ameaçado com uma faca. O filho do casal presenciou a cena, conseguiu tomar a arma das mãos do pai e desferiu diversos golpes, matando-o no local.

A faca foi apreendida e será analisada pela perícia. Exames também foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Botucatu.

O adolescente foi encaminhado à autoridade policial por ato infracional análogo a homicídio. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade do menor é preservada.

