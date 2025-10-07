Adolescente mata o pai a facadas ao tentar defender a mãe em SP

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na madrugada de domingo (5) em Botucatu (SP), suspeito de matar o próprio pai com golpes de faca para defender a mãe, que estava sendo ameaçada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência em um imóvel localizado na Estrada Municipal de Oians e encontraram um homem de 44 anos morto com ferimentos provocados por faca.
De acordo com a apuração da Guarda Civil Municipal, o homem havia ido até o apartamento da ex-companheira e a ameaçado com uma faca. O filho do casal presenciou a cena, conseguiu tomar a arma das mãos do pai e desferiu diversos golpes, matando-o no local.
A faca foi apreendida e será analisada pela perícia. Exames também foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e apreensão de objeto na Delegacia Seccional de Botucatu.
O adolescente foi encaminhado à autoridade policial por ato infracional análogo a homicídio. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a identidade do menor é preservada.