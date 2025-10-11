Notícias ao Minuto
Operação policial contra avanço do Comando Vermelho deixa sete mortos no Rio

Seis mortes ocorreram no Morro do Juramento e um na comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Folhapress
11/10/2025 09:33 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos sete homens foram mortos durante operação da Polícia Militar, nesta sexta-feira (10), contra a expansão do Comando Vermelho em 15 comunidades do Rio de Janeiro.

 

Seis mortes ocorreram no Morro do Juramento e um na comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade. Durante tentativa de abordagem policial, teria havido reação e troca de tiros contra policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do batalhão.

Quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidos no local, após o confronto.

De acordo com os policiais, os feridos chegaram a ser levados para hospitais da zona norte, mas não resistiram.

A Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que já apreendeu 530 fuzis em 2025 no Rio. O 41° BPM é responsável por 15% dessas apreensões.

O mesmo batalhão também já apreendeu este ano 90 armas de uso restrito, principalmente nas localidades da Pedreira, Chapadão, Morro do Juramento e Para-Pedro, nos bairros de Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho e Costa Barros.

Na Praça Seca, as comunidades Ateu Mouche, Chacrinha e Pendura-Saia contam com a atuação do Batalhão de Choque. O morro do Jordão, também situado na Taquara, recebe apoio do mesmo batalhão.

Já na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, as operações são conduzidas pelo Bope. O morro da Caixa D'Água, em Quintino, também é área de atuação do Choque.

No morro do Juramento, localizado em Vicente de Carvalho, atua o 41º BPM (Irajá), enquanto o morro do Dezoito, em Água Santa, está sob responsabilidade do 3º BPM (Méier). Há ações também em Duque de Caxias, o Complexo da Mangueirinha tem operação do 15º BPM (Caxias). A região do Itanhangá, que inclui as comunidades do morro do Banco, Muzema e Tijuquinha, conta com ações da Polícia Civil. A mesma força atua também em Rio das Pedras, na zona oeste. Já em Vila Kennedy, a segurança é realizada pelo 14º BPM (Bangu).

