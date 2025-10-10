Notícias ao Minuto
Procurar

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

Suspeita é de que o PCC, investigado por adulterar combustíveis e lavar dinheiro em postos de gasolina, esteja envolvido; uso de combustível falsificado pode ter sido a origem de intoxicações

Fábrica clandestina de bebidas usava etanol adulterado de postos

© iStock

Agência Brasil
10/10/2025 22:24 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Justiça

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública informou nesta sexta-feira (10) que considera forte a possibilidade de que a origem da contaminação de bebidas com metanol esteja na compra, por falsificadores, de etanol combustível adulterado com metanol. A suspeita é de que o Primeiro Comando da Capital (PCC), investigado por adulterar combustíveis e lavar dinheiro em postos de gasolina, esteja envolvido.

 

"Ou seja, o crime organizado adulterava o etanol para lucrar, e esse etanol contaminado acabou sendo usado por falsificadores de bebidas", disse o secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva. 

A pasta informa que os responsáveis podem responder por associação criminosa e até homicídio culposo, e que o Ministério Público deve avaliar as linhas de investigação.  

Essa linha de investigação surgiu no rastro do primeiro óbito dos cinco já confirmados no estado. No bar que a vítima frequentou, foram apreendidas nove garrafas, oito delas com presença de metanol, variando de 14,6% a 45,1% do conteúdo. 

Segundo a Polícia Técnico-Científica, algumas das garrafas continham apenas metanol, sem presença de álcool etílico. O órgão informou que 1,8 mil garrafas foram apreendidas em diversos estabelecimentos. Destas, 300 já foram periciadas, sendo que cerca de 50% apresentaram de 10% a 45% de metanol.

Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada, investigada posteriomente e, de acordo com a polícia, utilizava etanol de posto de combustíveis na fabricação irregular das bebidas. “O falsificador foi no posto comprar etanol para falsificar a bebida, e o dono do posto vendeu etanol falsificado com metanol”, explicou Derrite.

No final de setembro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia dito que o problema das contaminações por metanol em bebidas alcoólicas é “estrutural”, não tendo relação com o crime organizado.

SP registra 23 casos confirmados de intoxicação por metanol; 152 suspeitas foram descartadas

SP registra 23 casos confirmados de intoxicação por metanol; 152 suspeitas foram descartadas

Ações em Diadema e capital resultam em interdição de estabelecimentos e apreensão de bebidas; antídoto japonês desembarca no Brasil com 2.500 ampolas para tratar pacientes intoxicados

Folhapress | 07:20 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

economia

Tarifaço

Trump anuncia tarifa adicional de 100% sobre produtos da China a partir de 1º de novembro

2

fama

Odete Roitman

Paulo Betti brinca que Cássia Kis vai sair da frente de um quartel para matar Odete Roitman

3

economia

Moradias

Famílias terão crédito de até R$ 30 mil em programa do governo para reformar casa própria

4

mundo

Fronteiras

Novo sistema europeu de controle de fronteiras entra em vigor

5

esporte

Futebol

CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

6

lifestyle

horóscopo

Os signos que fazem tudo e mais alguma coisa para alcançar os seus sonhos

7

lifestyle

Mal súbito

Mal súbito: entenda as causas, sintomas e como agir em emergências

8

mundo

Nobel

Líder opositora de Maduro vence o Prêmio Nobel da Paz de 2025

9

esporte

Vitória

Ancelotti ensaia novo quarteto mágico e Brasil goleia Coreia em Seul

10

fama

Redes Sociais

Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro