Policial morre após ser baleado em assalto durante romaria a Aparecida

O romeiro foi atingido na madrugada por um tiro no peito e não resistiu ao ferimento, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

11/10/2025 12:48 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar morreu após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava com um grupo de romeiros até a cidade de Aparecida (SP). A ocorrência foi registrada no km 56 da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lorena, localizada a cerca de 20 km do Santuário de Aparecida.

 

O romeiro foi atingido na madrugada por um tiro no peito e não resistiu ao ferimento, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Assaltante levou os pertences e R$ 800 do policial. A vítima ainda foi socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital de Lorena, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 2h42 da madrugada.

Outros dois romeiros também foram baleados no assalto. As vítimas caminhavam com o policial. Um deles foi alvejado no pé e o outro levou um tiro de raspão nas costas. "Eles estão fisicamente bem, sem complicações", afirma a PRF.

Romarias pela Dutra são comuns no início de outubro. As caminhadas pela rodovia têm o objetivo de levar os fiéis até a Basílica de Aparecida. A peregrinação coincide com a chegada do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro.

