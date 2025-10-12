Ex-marido mata enfermeira asfixiada por não aceitar fim do casamento

Notícias ao Minuto
Ketyni e Jeferson eram pais de duas crianças. No momento do crime, o filho mais novo, de dois anos, estava em casa e foi encontrado nos braços do pai quando ele se apresentou à polícia horas depois.

© Reprodução / Redes Sociais

Guilherme Bernardo
12/10/2025 08:15 ‧ há 5 horas por Guilherme Bernardo

Justiça

Maceió

A enfermeira Ketyni Maria Gomes da Silva foi morta asfixiada no último sábado (11), dentro de casa, no bairro São Jorge, em Maceió (AL). O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, identificado apenas como Jeferson, de 26 anos. Segundo a polícia, o feminicídio teria ocorrido porque o homem não aceitava o fim do relacionamento.

 

Ketyni e Jeferson eram pais de duas crianças. No momento do crime, o filho mais novo, de dois anos, estava em casa e foi encontrado nos braços do pai quando ele se apresentou à polícia horas depois.

Após confessar o assassinato, Jeferson levou os agentes até a residência da vítima, onde o corpo da enfermeira foi encontrado sem vida, sobre uma cama de casal. O caso causou forte comoção entre amigos e familiares, que usaram as redes sociais para lamentar a morte da profissional de saúde.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece à disposição da Justiça.

Com a morte de Ketyni, Alagoas registra mais um caso de feminicídio, crime que continua em alta no estado. As autoridades reforçam que vítimas de violência doméstica podem buscar ajuda em canais como o 180, central de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia e oferece suporte gratuito e sigiloso.

