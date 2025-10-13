Motociclista morre em tentativa de roubo na rodovia Anchieta, em SP

© Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos morreu em uma tentativa de roubo na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), na noite de sábado (11).

Ele e a esposa seguiam em uma motocicleta no sentido litoral, por volta das 23h45, quando foram abordados por dois criminosos, que anunciaram o assalto, segundo o relato da mulher, de 36 anos.

Ela afirmou para policiais que o marido acelerou a moto na tentativa de fugir, mas perdeu o controle do veículo e bateu contra uma estrutura metálica na via. O homem morreu no local.

A mulher foi levada com ferimentos leves para o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

Em nota, a Ecovias, responsável pela concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes, confirmou a ocorrência, a qual tratou como uma tentativa de assalto seguida de queda de motocicleta.

Mesmo com o relato da mulher, o delegado do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo registrou o caso como lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública.

A morte do motociclista foi a terceira entre sábado e domingo no estado de São Paulo em assaltos em rodovias paulistas.

Na madrugada de domingo um universitário de 19 anos que fazia romaria até Aparecida (SP) foi morto por criminosos em um assalto.

O crime ocorreu na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, altura do município de Canas, região de Guaratinguetá.

Gustavo Henrique dos Santos Pereira morava em Cruzeiro, cidade a 40 km de Aparecida.

Segundo a SSP, Pereira e um amigo, de 18 anos, faziam a caminhada às margens da rodovia, quando foram abordados por dois criminosos. Pereira reagiu e foi baleado pelos ladrões, que fugiram levando o aparelho celular do amigo.

Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas constataram a morte de Pereira no local.

A ocorrência foi registrada como latrocínio pela Delegacia de Guaratinguetá.

Um outro caso semelhante foi o assassinato do policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, 30, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Lorena (SP), na madrugada de sábado.

Oliveira e dois primos, de 17 e 33 anos, que seguiam para a Aparecida, haviam saído da cidade de Cruzeiro por volta das 18h. Durante a madrugada começou a chover e eles colocaram capa de chuva. Pouco depois foram surpreendidos por um assaltante.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o criminoso roubou R$ 800, o celular e a mochila do PM, porém, quando percebeu que ele usava um colete refletivo da corporação, atirou no peito dele e fugiu.

Os primos que o acompanhavam também foram atingidos de raspão por disparos.

Os três foram levados para o Hospital de Lorena. Os primos receberam alta.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

O soldado deixou mulher e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio.