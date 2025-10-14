Babá é morta a facadas por ex-marido da patroa em Maceió

Notícias ao Minuto
Inaianne Costa Silva, de 27 anos, foi assassinada dentro da casa onde trabalhava no bairro Santa Lúcia, em Maceió. O suspeito, ex-marido da patroa, descumpriu medida protetiva e foi preso após fugir. Câmeras de segurança registraram o crime, ocorrido enquanto a dona da casa estava fora

14/10/2025 06:25 ‧ há 44 minutos por Notícias ao Minuto

Uma mulher de 27 anos identificada como Inaianne Costa Silva, que trabalhava como babá, foi morta a facadas na manhã desta segunda-feira (13) dentro da casa onde prestava serviços, no bairro Santa Lúcia, em Maceió (AL). O principal suspeito é o ex-marido da patroa, de 32 anos.

 

De acordo com informações da Polícia Civil de Alagoas, Inaianne foi encontrada com múltiplas perfurações provocadas por arma branca. Após o crime, o agressor fugiu do local, mas foi localizado e preso poucas horas depois na residência da mãe, no bairro Antares.

O delegado Emanuel Rodrigues, coordenador da Unidade de Atendimento ao Local de Crime 1 (UALC 1), informou que o assassinato teria sido motivado por vingança. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa, que havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica e possuía medida protetiva contra ele.

Segundo a polícia, o crime aconteceu enquanto a dona da casa, de 26 anos, saía com o atual namorado. Câmeras de segurança instaladas na residência registraram toda a ação e permitiram que a mulher reconhecesse o ex-companheiro nas imagens.

O casal estava separado havia três meses e tinha três filhos. As investigações seguem em andamento para detalhar o momento do ataque e confirmar se o crime foi premeditado.

