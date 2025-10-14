Influenciadora e filha são encontradas mortas em apartamento no Rio

© Reprodução

A influenciadora catarinense Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e sua filha, Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (10).

Natural de Santa Cecília, em Santa Catarina, Lidiane havia se mudado para o Rio há alguns anos. Atuava como modelo e cursava Medicina, segundo informações da TV Globo. Miana, que estudava anteriormente na Escola de Educação Básica Irmã Irene, também em Santa Cecília, havia se mudado para viver com a mãe.

Os corpos foram encontrados após vizinhos acionarem o Corpo de Bombeiros por causa de um forte odor vindo do apartamento. A Polícia Militar também foi chamada. Quando os agentes arrombaram a porta, encontraram Miana na sala e Lidiane em um dos quartos, ambas já sem vida.

As causas das mortes ainda não foram divulgadas oficialmente, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.