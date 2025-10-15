Notícias ao Minuto
Procurar

Polícia prende 6º suspeito de envolvimento na morte de ex-delegado geral de SP

Danilo Pereira Pena, conhecido como Matemático, teria organizado parte do assassinato e incumbido outro indivíduo de transportar um terceiro participante. Esses outros suspeitos também já estão presos

Polícia prende 6º suspeito de envolvimento na morte de ex-delegado geral de SP

© Divulgação- Polícia Civil

Folhapress
15/10/2025 22:11 ‧ há 32 minutos por Folhapress

Justiça

Investigação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu, nesta quinta-feira (15), o sexto suspeito de participar da morte de Ruy Ferraz, ex-delegado geral de São Paulo. O homem foi encontrado no bairro do Morumbi, zona oeste da capital paulista.

 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, investigações apontam que Danilo Pereira Pena, 36, conhecido como Matemático, teria organizado parte do assassinato e incumbido outro indivíduo de transportar um terceiro participante. Esses outros suspeitos também já estão presos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Danilo.

Os presos até aqui participaram da preparação, logística e na fuga dos criminosos, ainda segundo a apuração.

Ruy Ferraz Fontes, 64, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e considerado um dos maiores especialistas no PCC, foi assassinado na noite do último dia 15 de setembro em Praia Grande, na Baixada Santista.

A Polícia Civil apura se a morte foi uma represália ao trabalho que Ruy vinha fazendo na prefeitura -ele era secretário de Administração do município- ou se está ligada ao seu passado de atuação contra o crime organizado, quando foi o primeiro a investigar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Oito pessoas suspeitas de participação direta ou indireta na morte já foram identificadas e tiveram a prisão decretada pela Justiça. Seis delas estão presas e duas foragidas, além de Umberto Alberto Gomes, 39, que foi morto em confronto com a polícia.

Menino de 11 anos pega arma do pai e atira no rosto de menino de 9 em Jundiaí

Menino de 11 anos pega arma do pai e atira no rosto de menino de 9 em Jundiaí

Um menino de 11 anos encontrou a arma do pai, que é CAC, e atirou acidentalmente em um amigo de 9 anos em Jundiaí, interior de São Paulo. A criança foi atingida no rosto, mas está fora de perigo. A pistola, de calibre 9mm, estava guardada no quarto

Folhapress | 05:00 - 15/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

2

fama

Óbito

Ex-Malhação é encontrado morto em apartamento em São Paulo, diz irmã

3

economia

Horário de Verão

Governo avalia cenário energético antes de decidir sobre horário de verão

4

fama

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira teve outra profissão antes de ser atriz; sabe qual?

5

lifestyle

Bactérias

Sabe qual é o item com mais bactérias do seu WC? Vai ficar surpreendido!

6

economia

PIS-PASEP

Governo paga lote extra do PIS e do Pasep nesta quarta (15)

7

esporte

Estados Unidos

'Basta ligar para o Gianni', diz Donald Trump ao ameaçar transferir jogos da Copa

8

fama

Lucas Leto

Lucas Leto revela que decepção amorosa deu origem ao sobrenome artístico

9

brasil

Saúde

Brasil confirma 41 casos e 8 mortes por intoxicação com metanol

10

fama

Britney Spears

Britney Spears vigiava filhos dormindo com uma faca, diz ex-marido