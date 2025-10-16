Operação mira fraudes em 200 postos de combustíveis e elo com PCC na Bahia

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) uma operação para desarticular um grupo criminoso suspeito de adulteração e ocultação patrimonial por meio de 200 postos de combustíveis no estado.

As investigações da Operação Primus apontam que as empresas mantêm conexões com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O grupo é suspeito de estruturar e expandir uma complexa rede empresarial destinada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis.

Foram cumpridos mandados judiciais nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, mais de 170 policiais civis participaram da operação.

A Polícia Civil destacou a "expressiva dimensão financeira" das atividades ilícitas do grupo e pediu ao Poder Judiciário o bloqueio de bens dos investigados estimados em R$ 6,5 bilhões.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil da Bahia, com o apoio da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.