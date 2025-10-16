Notícias ao Minuto
Procurar

Operação mira fraudes em 200 postos de combustíveis e elo com PCC na Bahia

A Operação Primus investiga uma rede ligada ao PCC acusada de movimentar R$ 6,5 bilhões por meio de 200 postos de combustíveis na Bahia. A ação, com apoio da Sefaz e da ANP, cumpriu mandados também no Rio e em São Paulo para combater adulteração e lavagem de dinheiro

Operação mira fraudes em 200 postos de combustíveis e elo com PCC na Bahia

© Shutterstock

Folhapress
16/10/2025 10:45 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

Polícia Cívil

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) uma operação para desarticular um grupo criminoso suspeito de adulteração e ocultação patrimonial por meio de 200 postos de combustíveis no estado.

 

As investigações da Operação Primus apontam que as empresas mantêm conexões com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O grupo é suspeito de estruturar e expandir uma complexa rede empresarial destinada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis.

Foram cumpridos mandados judiciais nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, mais de 170 policiais civis participaram da operação.

A Polícia Civil destacou a "expressiva dimensão financeira" das atividades ilícitas do grupo e pediu ao Poder Judiciário o bloqueio de bens dos investigados estimados em R$ 6,5 bilhões.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil da Bahia, com o apoio da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

'Leão Banguelo', líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP

'Leão Banguelo', líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP

A Polícia Civil prendeu em Peruíbe, litoral paulista, um homem de 49 anos apontado como líder do PCC na Baixada Santista. Conhecido como “Leão Banguelo”, ele seria responsável por execuções e ataques a policiais do GOE em Santos. Celulares foram apreendidos para perícia

Estadao Conteudo | 12:15 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Justiça

Enfermeira é estuprada na casa de Schumacher por amigo da família

2

politica

Justiça

Lula confirma reunião com EUA para negociar tarifaço, nesta quinta

3

fama

Diane Keaton

Família revela a causa da morte da atriz Diane Keaton aos 79 anos

4

justica

São Paulo

Corpo de menina de 5 anos é achado concretado em quintal em Itapetininga

5

fama

paris jackson

Filha de Michael Jackson sacou R$ 365 milhões da herança; diz revista

6

brasil

Mato Grosso

Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial em Mato Grosso

7

politica

MICHELLE-BOLSONARO

Michelle Bolsonaro ironiza ação de Lindbergh Farias na PGR: "Me ama"

8

mundo

Turquia

Câmera registra policial resgatando mulher segundos antes de trem passar

9

brasil

Gênero

STF derruba leis que proibiam ensino sobre gênero em escolas

10

tech

Celular

Como deixar seu celular antigo mais rápido sem gastar dinheiro