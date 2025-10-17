Notícias ao Minuto
Procurar

PF faz operação contra suspeito de ameaçar cometer massacre na Unifesp de Santos (SP)

A Polícia Federal investiga um jovem de 23 anos por ameaçar realizar um massacre no campus da Unifesp, em Santos. Durante a operação Campus Seguro, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, que não é aluno da universidade

PF faz operação contra suspeito de ameaçar cometer massacre na Unifesp de Santos (SP)

© Reuters

Folhapress
17/10/2025 10:05 ‧ há 1 hora por Folhapress

Justiça

PF

(FOLHAPRESS) - Um jovem de 23 anos é investigado pela Polícia Federal por ameaçar fazer um massacre na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), no Campus Baixada Santista, em Santos.

 

Em razão das ameaças, a PF faz a operação Campus Seguro, na manhã desta sexta-feira (17).

A investigação começou a partir de denúncia registrada no Portal Comunica-PF e formalizada pela própria instituição, relatando publicações em redes sociais que incitavam a prática de violência extrema, incluindo menções à realização de um possível massacre no campus, além de manifestações de ódio contra estudantes e servidores.

"Com base nas diligências, foi identificado o perfil responsável pelas postagens, vinculado a um indivíduo residente na cidade", afirmou a PF.

Após autorização judicial, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do investigado para coletar provas para esclarecer o caso.

O homem não foi preso e não é estudante da universidade. A motivação das ameaças serão investigadas no inquérito.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

politica

Justiça

Gilmar e Fux trocam ofensas em embate tenso no STF; entenda

2

mundo

Estados Unidos

Crianças de 9 e 10 anos são acusadas de estuprar menina de 5 nos EUA

3

lifestyle

Demência

Primeiro sinal de demência não é a perda de memória diz especialista

4

mundo

Guerra

'Não teremos escolha a não ser matá-los', diz Trump em ultimato ao Hamas

5

fama

Luana Piovani

Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

6

esporte

Santos FC

Segurança do Santos acerta bolada em filha de Neymar e elenco ‘se vinga’

7

politica

Câmara dos Deputados

Hugo Motta reage à cobrança por mala de mão e promete barrar abuso

8

esporte

Michael Schumacher

Piloto Joey Mawson é acusado de estuprar enfermeira de Schumacher

9

fama

Violência

Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio de Janeiro

10

tech

Aplicativo

Vírus assume controle do WhatsApp Web para roubar senhas de bancos