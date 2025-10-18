Notícias ao Minuto
Empresário multinacional é assassinado e filho é o principal suspeito

O herdeiro de Isak Andic, fundador da cadeia de roupas Mango, era a única pessoa presente no fatal acidente

Notícias Ao Minuto Brasil
18/10/2025 07:45

Justiça

Crime

As autoridades espanholas reabriram a investigação sobre a misteriosa morte de Isak Andic, fundador da marca Mango, empresa varejista multinacional de roupas, ocorrida em dezembro de 2024. O empresário, de 71 anos, foi encontrado sem vida durante uma trilha em Montserrat, na Espanha — um caso que, na época, havia sido classificado como um trágico acidente.

 

Agora, porém, novas dúvidas pairam sobre a história. Contradições nos depoimentos de seu filho, Jonathan Andic, de 44 anos — o único que acompanhava o pai naquele dia — despertaram suspeitas e levaram as autoridades a reavaliar o episódio. Embora ainda não existam provas concretas, os investigadores passaram a tratar o caso como um possível homicídio.

Outro detalhe que chamou atenção vem de Estefanía Knuth, companheira de Isak Andic, que teria revelado que a relação entre pai e filho vinha sendo marcada por tensões e desentendimentos.

O chamado parricídio — o assassinato de um dos pais — é um dos crimes mais raros e perturbadores que existem. Segundo um estudo de 2019, esse tipo de homicídio é o menos comum de todos. Talvez por isso, quando acontece, provoca tanto espanto e desperta enorme interesse público. Geralmente, os autores desses crimes são homens brancos sem antecedentes criminais, o que torna essas histórias ainda mais difíceis de compreender.

Bateu curiosidade? Navegue pela galeria a seguir e conheça outros casos chocantes em que pais perderam a vida pelas mãos de seus próprios filhos.

