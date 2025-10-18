Notícias ao Minuto
Procurar

Rapper MC Estudante é preso sob suspeita de descumprir medida protetiva de ex-namorada

Segundo a corporação, o mandado de prisão incluía os crimes de ameaça, violência doméstica contra mulher, crime ou contravenção contra criança e adolescente e lesão corporal cometida em razão da condição de mulher.

Rapper MC Estudante é preso sob suspeita de descumprir medida protetiva de ex-namorada

© Reprodução / Redes Sociais

Folhapress
18/10/2025 11:48 ‧ há 2 horas por Folhapress

Justiça

MC Estudante

ALÉXIA SOUSA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Carlos Cardoso Faria, conhecido como MC Estudante, foi preso nesta sexta-feira (17) no Rio de Janeiro sob suspeita descumprir medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha em um processo de agressão contra a ex-namorada, Maria Eduarda Paim. Ele estava foragido desde o dia 10 de outubro

 

Segundo a corporação, o mandado de prisão incluía os crimes de ameaça, violência doméstica contra mulher, crime ou contravenção contra criança e adolescente e lesão corporal cometida em razão da condição de mulher.
A defesa do cantor nega as acusações.

De acordo com a Polícia Civil, o artista foi capturado nas proximidades da favela do Chapadão, em Guadalupe, zona norte da cidade, em uma operação da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio, com apoio da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) do centro.

A investigação da Deam aponta que MC Estudante teria agredido Maria Eduarda em diferentes ocasiões, inclusive na frente de outras pessoas, além de mantê-la em cárcere privado por três dias e ameaçar divulgar vídeos íntimos da vítima. Ela também relatou ter sido obrigada a deixar o emprego em razão da relação abusiva.

Na época da denúncia, o cantor registrou uma ocorrência por calúnia, lesão corporal, ameaça e difamação contra a ex-namorada.
A advogada Juliana Nascimento, que representa MC Estudante, nega as acusações e afirma que já ingressou com pedido de revogação da prisão e habeas corpus. Em nota publicada nas redes sociais, ela disse que o mandado foi expedido "pela alegação da suposta vítima de que o acusado teria quebrado medida ao divulgar novos vídeos dela o agredindo, o que não é verdade".

"Em esclarecimento quanto ao mandado de prisão, preciso deixar claro que não há condenação judicial, estamos ainda em fase de inquérito. Não foi expedido mandado de prisão pela acusação de violência doméstica e, sim, pela alegação de descumprimento de medida protetiva", afirmou.

A defesa sustenta que os vídeos mencionados pela Justiça estão publicados desde junho e que teria havido "erro na decretação da prisão". Juliana também acusou Maria Eduarda de perseguir o cantor e pessoas próximas a ele, incluindo a própria advogada.
"A suposta vítima, com o único intuito de se vingar do acusado, já que este se encontra em um novo relacionamento, vive seus dias a perseguir não somente a ele, mas também seus familiares, amigos e até mesmo eu, advogada do caso", escreveu.

O advogado Gabriel Oliveira, que representa Maria Eduarda, afirmou que a equipe "despende esforços para o devido cumprimento da justiça em favor da vítima e acompanha diligentemente o caso".

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Santos

'Lenda' brasileira arrasa Neymar: "Não serve como exemplo para ninguém"

2

economia

EUA x China

Veja como a China encontrou o 'ponto fraco' de Trump

3

fama

Climão

Globo se desculpa com a Band após piada de William Bonner; entenda

4

mundo

EUA

George Santos deixa prisão nos EUA após 'perdão' de Trump

5

brasil

Vídeo

Padre é flagrado com noiva de fiel! Vídeo viraliza e vira caso de polícia

6

fama

PENSÃO-ALIMENTÍCIA

Léo Pereira vence processo e Tainá Militão é condenada a pagar R$ 200 mil

7

fama

TIm Curry

Tim Curry, astro de 'It', revela que teve crânio 'esmagado' para sobreviver

8

mundo

EUA

Homem é indiciado após filha morrer dentro de carro enquanto ele bebia

9

esporte

Arábia Saudita

Jorge Jesus arriscou falar inglês e o momento já se tornou viral; assista

10

justica

Crime

Empresário multinacional é assassinado e filho é o principal suspeito