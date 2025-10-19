Cozinheira é assassinada a tiros por se recusar a envenenar policiais

© Reprodução / Redes Sociais

Antônia Ione Rodrigues da Silva, conhecida como “Bira”, de 45 anos, foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado (18) dentro de casa, em Saboeiro, no interior do Ceará. A vítima, que trabalhava como cozinheira e era próxima de agentes da Polícia Militar, teria sido morta após recusar o pedido de criminosos para envenenar a comida dos policiais, segundo apontam as investigações.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento no crime. O inquérito policial, divulgado pelo site g1, indica que os suspeitos seriam integrantes do Comando Vermelho e atuariam como líderes do tráfico de drogas na região. A defesa dos acusados nega todas as acusações.

O crime aconteceu por volta das 2h da manhã, no distrito de Flamengo. Testemunhas relataram que quatro homens armados invadiram a residência e atiraram contra Bira. No momento do ataque, dois filhos da vítima, incluindo uma menina de 12 anos, estavam na casa.

Em depoimento à polícia, o filho da cozinheira afirmou que, dias antes do crime, o adolescente apreendido havia ameaçado a mãe de morte. Já policiais militares disseram que Bira havia relatado anteriormente que os suspeitos tentaram convencê-la a envenenar a comida servida aos agentes. “Eu enveneno a de vocês, que gostam de vagabundo, mas não a da polícia”, teria respondido a mulher.

Os três detidos negam envolvimento no homicídio e qualquer ligação com facções criminosas. O adolescente, porém, declarou que foi convidado pelos outros dois suspeitos a participar do assassinato, mas recusou. Segundo o depoimento, Bira teria sido “decretada” pelo Comando Vermelho por ser amiga dos policiais e por ter entregado membros da facção à PM.

A Prefeitura de Saboeiro lamentou o crime em nota, prestando solidariedade à família e amigos da vítima. A Polícia Civil segue investigando o caso e apurando se o homicídio teve motivação ligada à atuação da cozinheira junto aos policiais.

