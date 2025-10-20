Notícias ao Minuto
Procurar

Mulher é achada morta e sem um dos olhos em Cuiabá: 'tá pago a dívida'

Elaine Barbosa, de 53 anos, foi encontrada com perfurações no peito e nas costas em uma área de mata no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT). Próximo ao corpo estava sua caminhonete, com a frase “tá pago a dívida” riscada no capô

Mulher é achada morta e sem um dos olhos em Cuiabá: 'tá pago a dívida'

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
20/10/2025 07:10 ‧ há 30 minutos por Notícias ao Minuto

Justiça

Mato Grosso

A empresária Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (17) no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT), um dia após ter sido dada como desaparecida. O corpo estava em uma área de mata, próximo a uma caminhonete onde foi deixada a mensagem “tá pago a dívida”.

 

Segundo a Polícia Civil, Elaine apresentava perfurações no peito e nas costas, além de um dos olhos arrancado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

As investigações começaram após o marido da empresária registrar um boletim de ocorrência em Várzea Grande, na região metropolitana, informando que a vítima vinha recebendo ameaças de agiotas. Elaine desapareceu na quinta-feira (16), e seu veículo foi localizado abandonado às margens de uma estrada rural, com a inscrição no capô indicando uma possível motivação financeira.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), que também solicitou perícia no carro. A polícia busca identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso.

Rapper MC Estudante é preso sob suspeita de descumprir medida protetiva de ex-namorada

Rapper MC Estudante é preso sob suspeita de descumprir medida protetiva de ex-namorada

Segundo a corporação, o mandado de prisão incluía os crimes de ameaça, violência doméstica contra mulher, crime ou contravenção contra criança e adolescente e lesão corporal cometida em razão da condição de mulher.

Folhapress | 10:00 - 19/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

justica

Crime

Cozinheira é assassinada a tiros por se recusar a envenenar policiais

2

fama

Vanessa Gurrola Peraza

Ex-rainha de carnaval é presa acusada de matar o próprio noivo

3

esporte

Santos

'Lenda' brasileira arrasa Neymar: "Não serve como exemplo para ninguém"

4

fama

Higiene pessoal

Esses famosos têm hábitos de higiene questionáveis?

5

mundo

Escalada de Tensão

EUA atacam barco e matam 3 na costa da Venezuela; vídeo

6

tech

Amazon Web Services

Falha na Amazon Web Services causa instabilidade global em apps e jogos

7

fama

Halloween

Apresentadora fica irreconhecível em baile de Halloween

8

lifestyle

Exercício

Fica sentado o dia todo? As quatro maneiras de 'reverter os danos'

9

esporte

Série B

Ex-Flamengo discute com jornalista em vitória do Remo na Série B: 'Covarde'

10

mundo

Air China

Incêndio em bateria força pouso de emergência em voo da Air China; vídeo