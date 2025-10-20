Mulher é achada morta e sem um dos olhos em Cuiabá: 'tá pago a dívida'

© Shutterstock

A empresária Elaine Barbosa de Oliveira, de 53 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (17) no Distrito do Sucuri, em Cuiabá (MT), um dia após ter sido dada como desaparecida. O corpo estava em uma área de mata, próximo a uma caminhonete onde foi deixada a mensagem “tá pago a dívida”.

Segundo a Polícia Civil, Elaine apresentava perfurações no peito e nas costas, além de um dos olhos arrancado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

As investigações começaram após o marido da empresária registrar um boletim de ocorrência em Várzea Grande, na região metropolitana, informando que a vítima vinha recebendo ameaças de agiotas. Elaine desapareceu na quinta-feira (16), e seu veículo foi localizado abandonado às margens de uma estrada rural, com a inscrição no capô indicando uma possível motivação financeira.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), que também solicitou perícia no carro. A polícia busca identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Até o momento, ninguém foi preso.