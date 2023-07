A rotina bem-estar ideal para cada signo do zodíaco

É importante tirar alguns minutos, principalmente, num dia ocupado para cuidar do nosso bem-estar e beleza. Existem diferentes formas de 'self-care' que podem incluir receber uma mensagem ou até escrever mensagens de afirmação. A astrologia pode ajudar a entender qual é a melhor rotina para cada um.

A Vogue criou uma lista de pequenas rotinas de 'self-care' que se adequam a cada um dos signos do zodíaco.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Criar uma rotina de ioga é a melhor forma de 'self-care' para o aquariano. Passar algum tempo alongando os músculos no tapete pode beneficiar a mente, coração, corpo e espírito.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Começar uma rotina noturna, antes de ir para a cama, pode ser muito útil para pessoas de peixes. A recomendação da Vogue é que coloque um cristal de ametista ao lado da cama para desviar sonhos ruins, depois coloque um pouco de lavanda na fronha da almofada para criar um aroma calmante. É também essencial que desligue todos os seus dispositivos pelo menos 30 minutos antes de dormir.

Áries (21 de março a 20 de abril)

É normal que às vezes se precise de ouvir ou ler algumas palavras motivadoras. Os arianos devem criar o hábito de olhar-se ao espaço, todas as manhãs, e fazer as 'suas afirmações' - uma forma de manifestar intenções pessoais (ou não) que deseja trazer ao mundo. Também pode ajudar escrever estas afirmações num caderno.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

É o signo mais indulgente do zodíaco e, por isso, é essencial adicionar algum 'glamour' à sua rotina diária. Pode, por exemplo, fazer a manicure ou um 'look' de maquiagem - depois tira algumas fotos só para si para poder apreciar o seu trabalho.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Para evitar um dos traços mais negativos da sua personalidade - a tendência a bisbilhotar - as pessoas gêmeos precisam outro tipo de entretenimento. Então a melhor forma de 'self-care' para as pessoas deste signo é ler romance intenso, um grande 'thriller' político ou um livro de poemas e deixar-se levar pelas palavras.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Um banho cheio de espuma e fragrâncias vai fazer as pessoas de Câncer esquecer todos os problemas. Adicione alguns sais para limpar a aura, cristais para equilibrar a energia e pétalas de rosa para "despertar sentimentos de amor-próprio". O momento ideal para um banho deste género é sob a lua cheia.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

São um dos signos do zodíaco mais criativos, por isso, a arte pode ser uma boa forma de 'self-care'. Pode apostar em atividades como cerâmica, pintura, colagem ou até joalharia. Assim terá um meio para libertar frustrações e canalizar a sua criatividade.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

São pessoas que pensam demais nos assuntos - algo que pode provocar ansiedade - e é importante libertar esses pensamentos. Cantar a sua música favorita, por exemplo, vai ajudar a abrir o 'chackra da garganta' e vai deixá-lo mais relaxado.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Librianos adoram a vida, no entanto, têm momentos piores que os fazem duvidar daquilo que fazem e as decisões que tomam. Tendo isto em conta pode ser útil criar um diário de gratidão onde deve apontar todas as coisas boas que acontecem, diariamente, para poder ler quando estiver tendo um dia mais triste.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É um signo muito intuitivo e sensível o que faz com que, muitas vezes, carregue as energias dos outros. Para combater esta tendência pode, por exemplo, "limpar o ambiente" ao queimar sálvia ou outras ervas (cidreira, alecrim, incenso e mirra). Ato que vai ajudar a "limpar as más energias".

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitários carregam muito stress, explica a Vogue, e é necessário criar diferentes técnicas para acalmar essa tensão. Dançar é uma boa ideia, especialmente, se falarmos de dança do ventre porque ajuda a estimular os pontos focais do 'chackra sacral', localizado nos quadris, na parte inferior das costas e no estômago.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

São pessoas e trabalhadores que se esforçam e raramente fazem pausas. Isto significa que ter um dia de folga é essencial, incluindo tirar um cochilo, beber uma xícara de chá, ler o jornal, por exemplo. Basicamente fazer uma pausa e fazer as pequenas coisas para as quais não tem tempo noutros dias.