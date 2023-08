Confira o uso correto de 5 óleos vegetais

São várias as opções de óleos disponíveis no mercado. Óleo de coco, azeite, de abacate, de semente de uva, de canola, de girassol, de amendoim, de gergelim... qual a melhor opção para cada momento?

Para escolher o ideal, é essencial conhecer suas aplicações nutricionais e de sabor. O site Consumer Reports explica que “é a composição dos diferentes tipos de gordura que fazem de cada óleo monoinsaturado, poliinsaturado ou saturado. É isto que importa e que varia drasticamente de óleo para óleo”.

As gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas estão associadas a baixo risco de obesidade, problemas cardiovasculares ou enfartes. São as chamadas ‘gorduras boas’, e podem ser encontradas em nozes, sementes e óleos de plantas.

Já as gorduras saturadas, como a manteiga ou o óleo de coco (aquelas que endurecem com o frio), não devem ser usadas indiscriminadamente. Seu uso vai depender das quantidades e tipo de processo na cozinha.

Quando a cocção atinge elevados níveis de temperatura, deve-se preferir um óleo que ‘queime’ somente quando atingir temperaturas elevadas, como o óleo de coco, que não perde as suas propriedades quando exposto ao calor, como acontece com o azeite, por exemplo. Já para pratos mais neutros ou para temperar alimentos, o ideal é optar por óleos com sabor mais forte. Confira as cinco opções mais comuns e suas aplicações:

Óleo de abacate: Tem ponto de queima elevado, contudo não deve ser usado para fritar. É uma boa alternativa ao azeite, para quem não gosta do seu sabor.

Óleo de Canola: Tem um sabor bem neutro, que não interfere com o sabor dos demais ingredientes, mesmo o de peixes mais delicados. Este óleo é indicado para cozeduras de calor médio.

Azeite: proveniente da azeitona, é um dos mais indicados para temperar saladas e outros pratos frios. Também em pratos quentes, como massa ou pratos de feijão, o azeite pode ser usado após todo o processo de cocção, para um toque final de sabor.

Óleo de cártamo: Mais uma boa opção para pratos que devem ser feitos em temperaturas elevadas, este óleo proveniente de plantas serve também para fritura.

Óleo de coco: É indicado quando se cozinha em altas temperaturas, contudo, por ser uma opção muito gorda, deve ser usado com moderação.