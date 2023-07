Nunca fez um croque monsieur? Está na hora de fazer esta receita

Se você está procurando por uma opção deliciosa para o almoço, por que não experimentar um clássico francês que certamente vai agradar seu paladar? Estamos falando do croque monsieur, um sanduíche que combina o sabor intenso do queijo gruyère, o toque especial da mostarda Dijon e o presunto finamente fatiado, tudo isso envolvido em uma fatia de pão 'sourdough' crocante.

E a melhor parte? A receita é fácil de seguir, especialmente se você usar a da revista BBC Good Food.

Ingredientes:

Para o sanduíche

4 fatias de pão 'sourdough'

20g de manteiga derretida

1 colher de sopa de mostarda Dijon

100g de queijo gruyère ralado

4 fatias finas de presunto

Para o molho bechamel

125ml de leite

125ml de creme de leite

1 dente de alho esmagado

2 folhas de louro

1 cebola pequena picada

20g de manteiga

20g de farinha simples

1 colher de sopa rasa de mostarda Dijon

Noz-moscada fresca ralada

Para o molho de mostarda e maionese

1 colher de sopa de mostarda Dijon

1 colher de maionese

Modo de preparação:

1- Primeiro, faça o molho bechamel, colocando o leite, o creme de leite natas, o alho, o louro e a cebola numa panela pequena em fogo médio e mexa. Aqueça e, antes de começar a ferver, desligue o fogão. Reserve durante 10 minutos. Passe o molho numa peneira e descarte o louro e a cebola.

2- Derreta a manteiga, com a farinha, numa panela diferente e cozinhe em fogo brando. Aos poucos, misture o leite morno e deixe ferver suavemente, mexendo regularmente, a seguir, adicione a mostarda Dijon, um pouco de noz-moscada fresca ralada e temperos.

3- Pincele as fatias de pão com manteiga derretida. Coloque-as numa assadeira e torre um lado, com a grelha, e a manteiga em cima, até dourar. Retire as fatias e aqueça o forno a 220ºC.

4- Vire o pão e coloque, em cada fatia, uma camada fina de mostarda e, logo a seguir, molho bechamel. Cubra com o queijo gruyère ralado e depois uma fatia de presunto. Transforme as fatias em sanduíches, espalhe uma camada fina do molho sobre a fatia superior e polvilhe mais queijo gruyère em cima. Coloque os sanduíches no forno e asse durante 10 a 15 minutos ou até dourar. Misture a mostarda e a maionese e sirva acompanhando.

