Beber água com limão tem vantagens! Conheça algumas

Hoje em dia, são muitas as rotinas diárias que incluem um copo de água com limão, mas tem realmente benefícios? Sim e, recentemente, especialistas e médicos enumeraram alguns na revista Prevention.

"Os limões têm grande quantidade de vitamina C”, explica Melissa Ann Prest, especialista em nutrição. Por isso, ao beber água com limão, é capaz de fornecer "cerca de 13% da recomendação diária de vitamina C". Também contém quantidades significativas de potássio, tiamina, vitamina B6 e folato, acrescenta.

Além disto, é, claro, uma ótima forma de garantir que está hidratado. Aliás, a especialista recomenda que acrescente também "limões, hortelã e pepino ou frutos vermelhos para realçar o sabor da água e estimular hábitos positivos de consumo".

Sete vantagens de beber água com limão:

Ajuda a emagrecer;

Pode ser uma forma de controlar o apetite;

Faz com que tenha mais energia;

Ajuda a melhorar o aspeto (saúde) da pele;

Protege as células;

Pode ajudar na digestão e a reduzir o inchaço;

Ajuda a prevenir a criação de pedras nos rins.

Não tem muitas desvantagens. É, no entanto, importante saber que "a acidez dos limões pode causar azia, refluxo, aftas ou úlceras na boca", Keri Gans, uma dietista e autora do artigo. Quando é ingerida em quantidades elevadas também aumenta o risco de cáries ou erosão do esmalte.