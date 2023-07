Eles não têm vergonha! Conheça os signos mais desbocados do zodíaco

Estas pessoas não têm medo do que dizem. Fazem-no sem qualquer filtro e sem medir as as consequências. Não têm qualquer vergonha nem receio de serem julgadas.

Segundo a lista do 'website' TiempoX, estes são os três signos mais desbocados do zodíaco. Veja se está na lista ou se conhece alguém.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"São pessoas muito impulsivas e conflituosas. Por vezes, não medem as palavras nem as suas ações."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"São dos mais desbocados e irreverentes do zodíaco. Por vezes, dizem o que pensa sem qualquer filtro e sem pensar nas consequências."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"São pessoas vingativas e rancorosas. Assim, acabam por dizer aquilo que pensam e nem medem as palavras do que dizem."

