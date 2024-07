Tem algum destes sintomas? Atenção, pode ser falta vitamina B12

Quando os níveis de vitamina B12 estão abaixo do recomendado, o corpo sofre as consequências. Essa vitamina é essencial para o bom funcionamento do organismo e causa muitas preocupações para os vegetarianos. No entanto, aqueles que consomem proteína de origem animal também não estão imunes aos sintomas associados à deficiência dessa vitamina, cujas principais fontes são carne, peixe, ovos, leite e laticínios. Em alguns casos, a falta de vitamina B12 pode até ser fatal.

"Cansaço extremo, falta de energia, formigamento, fraqueza muscular, depressão e complicações cognitivas, como problemas de memória, compreensão e discernimento, podem ser sinais de deficiência de vitamina B12", afirma Justine Butler, da organização de caridade e nutrição Viva! Health.

A especialista também revela que "com o avançar da idade, a absorção [da vitamina B12] diminui em todas as pessoas com mais de 50 anos, independentemente da dieta". Portanto, ela defende que "todos devem considerar a suplementação".

A importância dessa vitamina reside no fato de ser essencial para a hematopoiese, ou seja, para a síntese dos componentes sanguíneos e suas funções, além de contribuir para o funcionamento normal do sistema nervoso central e periférico, conforme explicado em um artigo do blog do grupo Lusíadas.

Embora sejam raros, existem casos em que a falta de vitamina B12 pode ser fatal. "Isso é observado principalmente em demências ou paraplegias causadas pela deficiência de vitamina B12, tanto de forma direta, como ocorre em qualquer demência, quanto de forma indireta, devido às complicações que essas condições acarretam, como imobilidade e úlceras de pressão, além de infecções."

Leia Também: Comer pouco emagrece? Conheça este e outros erros comuns