Tanta vergonha! Estes são os signos mais tímidos do zodíaco

'Você é muito tímido.' Você costuma ouvir essa frase com frequência? Então, muito provavelmente, você está nesta lista dos signos mais tímidos do zodíaco, divulgada pelo portal Tudo Bahia.

Confira abaixo!

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Os nativos de Câncer são conhecidos por sua natureza empática e sensível. Eles tendem a ser reservados, especialmente quando estão com pessoas desconhecidas. Mas, assim que ganham confiança, são muito calorosos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Cauteloso e altamente atento aos detalhes, Virginiano sempre pensa duas vezes antes de dar um passo. Esse signo prefere se resguardar até se sentir confortável.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Determinado e ambicioso, Capricórnio é introvertido. Ainda assim, é um dos amigos mais leais e dedicados que alguém pode ter.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Muito sensível, Peixes vive no "mundo da lua". Tem dificuldade em lidar com confrontos e situações intensas. Prefere conexões mais profundas do que socializar em grandes grupos.

Leia Também: Nunca largam o relógio. Os signos mais pontuais do zodíaco