Se nunca fez cheesecake de chocolate branco, está na hora de experimentar

Quando chega a hora da sobremesa as escolhas são (quase) infinitas. Se tem um almoço ou jantar de amigos, muito em breve, faça este cheesecake de chocolate branco delicioso, é da revista BBC Good Food. Faz-se num instante e o mais provável é que não sobre uma fatia.

Ingredientes:

300g de bolachas digestivas

150g de manteiga sem sal, derretida, mais um pouco para untar

400g de chocolate branco, partido em pedaços

300g de queijo creme gordo (como Philadelphia)

250g de mascarpone

300 ml de natas duplas

200g de morangos ou framboesas, para servir

Modo de preparação:

1- Triture as bolachas num processador de alimentos até ficarem completamente moídas. Adicione a manteiga e bata novamente até obter a consistência desejada.

2- Unte e forre com papel vegetal o fundo de uma forma de bolo com 23 centímetros de profundidade e de fundo removível. Adicione a mistura de bolachas à forma de bolo e alise-a. Deixe repousar na geladeira durante cerca de 30 minutos.

3- Comece a derreter o chocolate numa tigela de vidro resistente ao calor sobre uma pequena panela de água quente em fogo brando. Mexa de vez em quando para evitar que grude. Retire do fogo e deixe esfriar durante 10 minutos até ficar morno, mas ainda líquido.

4- Misture o queijo creme com o mascarpone. Adicione as natas duplas e continue batendo até que a mistura mantenha a sua própria forma. Por fim, adicione o chocolate derretido e bata até obter uma mistura homogênea.

5- Espalhe a mistura em cima da base de bolachas fria e endurecida e, a seguir, alise a parte superior. Leve de novo geladeira durante pelo menos seis horas até a cobertura estar firme. Para terminar decore com fruta.

