Dormir sobre o lado esquerdo é a melhor opção. Conheça as razões

Pode ter uma preferência para adormecer, mas durante a noite é provável que você se mova e mude de posição. Se você dorme do lado esquerdo, está fazendo a melhor escolha para a sua saúde.

O HuffPost, um agregador de blogs, cita uma postagem no TikTok do especialista em nutrição Ali Ramadan, que lista os vários benefícios de dormir do lado esquerdo. Um dos pontos está relacionado à posição do estômago.

"O estômago fica abaixo do esôfago e isso pode ajudar a reduzir o refluxo ácido e problemas digestivos", revela ele. "Além disso, reduz a pressão nas costas e é a posição ideal para as gestantes dormirem", continua.

Nesse caso, também ajuda o fluxo sanguíneo entre o coração, o feto, o útero e os rins. Além disso, alivia a pressão na área do fígado.

Essa posição também é adequada para pessoas que roncam, têm pressão alta ou problemas digestivos.

Por outro lado, Kiera Pritchard, especialista em sono, aponta que dormir de costas é a melhor posição para reduzir dores nessa área do corpo. "As vértebras podem se alinhar em uma posição neutra, sem torções ou curvas", explica ela.

