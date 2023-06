Colírios podem piorar doenças crônicas

Quando a temperatura cai é natural a busca por um colírio para aliviar o desconforto nos olhos, mas nenhum deve ser instilado sem prescrição médica porque contêm substâncias ativas que podem piorar doenças crônicas pré-existentes.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier, o inverno dobra o número de atendimentos por interação medicamentosa no hospital. Atinge 20% dos pacientes. É o que mostra um levantamento nos prontuários de 1,2 mil pacientes do Instituto realizado pelo oftalmologista.

O especialista afirma que alérgicos formam um dos principais grupos de risco s porque o inverno intensifica a poluição e faz quem já tem alguma alergia sofrer mais com olho seco.

A atenção sobre o uso de colírios por conta própria também deve ser redobrada entre idosos, salienta. “Isso porque, tomam em média cinco medicamentos/dia para controlar doenças crônicas que podem agravar dependendo do tipo de tratamento que fazem”, pontua. A recomendação é sempre levar ao oftalmologista a lista de medicamentos utilizados continuamente para evitar conflito entre as prescrições.

“Mulheres que tomam anticoncepcional ou fazem TRH (Terapia de Reposição Hormonal) devem ficar alertas com o uso de todo tipo de antibiótico. Isso porque, estudos mostram que o antibiótico inibe a absorção dos hormônios sintéticos.

O oftalmologista ressalta que os contraceptivos também interferem na lubrificação dos olhos e não adianta usar um lubrificante qualquer. “O correto é passar por uma avaliação completa do filme lacrimal e dependendo do resultado do exame passar por sesses de luz pulsada para estimular a produção da camada lipídica que evita a evaporação da camada aquosa da lágrina.

Alergia, aspirina e colírio vasoconstritor

Para se ter ideia dos riscos, a aparente mistura da inofensiva aspirina para tratar resfriado com colírio vasoconstritor bastante usado durante o inverno para deixar os olhos bem branquinhos pode facilmente resultar em derrame subconjuntival entre pessoas alérgicas que têm hábito de esfregar os olhos.. Queiroz Neto afirma que este é o tipo de sangramento ocular mais comum. Tem como característica a formação de uma mancha de sangue vivo na parte branca do olho e geralmente é causado pela ruptura de um vaso da conjuntiva, trauma, tosse prolongada ou outro tipo de esforço, explica. Mas pode ocorrer espontaneamente entre pessoas que tomam aspirina por tempo prolongado, porque o medicamento tem ação antiplaquetária e por isso predispõe a hemorragias.

Queiroz Neto afirma que geralmente o derrame subconjuntival desaparece sozinho e a aplicação de compressas frias acera o desaparecimento da mancha no olho. Caso haja dor, observa, é necessário consultar um oftalmologista.

Interações que afetam o glaucoma e cardíacos

O oftalmologista ressalta que outra interação perigosa é a do colírio betabloqueador, que serve para controlar a pressão interna dos olhos, e os remédios broncodilatadores, usados contra problemas pulmonares. Isso porque este tipo de colírio para glaucoma pode causar asma e falta de ar.

Quem tem glaucoma, observa, também deve evitar o uso de descongestionante nasal que inibe o efeito do colírio. Em caso de congestão nasal a higiene com soro fisiológico é a mais recomendada.

Para cardíacos, o oftalmologista afirma que todo colírio vasoconstritor é contraindicado porque pode aumentar a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca.

Como usar colírio

Queiroz Neto afirma que a oclusão do canal lacrimal, pressionando o canto interno com o polegar, evita a interação dos medicamentos com colírios. Os 12 passos para o uso correto de colírios elencados pelo especialista são:

1. Lave as mãos antes da aplicação.

2. Verifique no frasco se é recomendado agitar o produto antes de usar

3. Incline a cabeça para trás.

4. Flexione a pálpebra inferior com o indicador.

5. Com a outra mão segure o dosador.

6. Coloque o medicamento sem relar no bico dosado para não contaminar o medicamento.

7. Feche os olhos por 3 minutos para garantir o efeito.

8. Pressione com o polegar o canto interno do olho para reduzir efeitos colaterais.

9. Se usar lentes de contato retire-as antes da aplicação.

10. Recoloque as lentes de contato depois de 10 minutos da aplicação.

11. Em caso de prescrição de mais de um colírio aguarde 15 minutos entre um e outro

12. Só aplicar medicação dentro do prazo de validade estipulado na embalagem.