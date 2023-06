Sinais de que você teve pais emocionalmente abusivos - A perspectiva da criança é desenhada pelo amor incondicional e pela aceitação ingênua de qualquer coisa que seja o seu "normal". Esse fato pode dificultar o reconhecimento do abuso emocional mesmo depois que viramos adultos. Somos tão impressionáveis quando crianças que as falhas humanas naturais de nossos pais inevitavelmente nos afetarão de alguma forma. No entanto, o abuso emocional é diferente. Ele tem a capacidade de nos deixar com cicatrizes a longo prazo e nos traz problemas com relacionamentos na idade adulta. Aqui, veremos os comportamentos claros tidos por pais emocionalmente abusivos e como isso afeta a criança à medida que ela amadurece. Clique na galeria para começar.

