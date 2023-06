Casca de melancia: um tesouro de nutrientes e sabores

A melancia é uma fruta suculenta e saborosa, porém, fomos acostumados a pensar que suas sementes interferem no sabor e não são agradáveis. Por essa razão, muitas vezes acabam sendo desperdiçadas. No entanto, a verdade é que as sementes de melancia são uma excelente fonte de energia, fortalecem o sistema imunológico e apresentam benefícios incríveis para a nossa saúde, conforme comunicado da Phenix.

A sugestão desta semana da start-up, que tem como objetivo combater o desperdício alimentar e não alimentar, é aproveitar essas sementes e muito mais!

Sementes de melancia torradas

É tão simples e rápido quanto separar as sementes em uma assadeira e colocá-las no forno a 160ºC por 15 minutos. As sementes podem ser consumidas como petisco, adicionadas a sopas, saladas ou iogurtes.

Chá de sementes de melancia

Basta triturar as sementes e colocá-las em água fervente. Em seguida, coar e reservar até atingir a temperatura ambiente. Depois, é só aproveitar.

Farinha de semente de melancia

Triture as sementes em um liquidificador e adicione em bolos, pães, panquecas, sopas e até mesmo em sucos e smoothies.

Outra parte da melancia frequentemente desperdiçada é a parte branca que fica entre a casca e a polpa. No entanto, como ressalta a Phenix, essa parte "não só está repleta de fibras, mas também de nutrientes". Se você não aprecia o sabor mais amargo, a sugestão é incluí-la em smoothies e sucos frescos. Dessa forma, você garante que não perde os benefícios dessa parte da fruta.

Por fim, "a casca da melancia também pode ser aproveitada, pois está repleta de nutrientes como vitaminas A, B6, C, zinco, magnésio e potássio". Que tal preparar um doce de casca de melancia? Depois, é só adicionar aos smoothies de verão ou fazer uma sopa fria. Fica uma delícia!

