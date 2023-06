Mantenha as moscas longe de casa com este truque

Está enfrentando problemas com moscas agora e não sabe mais o que fazer? Mantenha a calma e conheça o truque muito simples que Kameliya Ilieva - especialista em controle de pragas da Fantastic Services - recomendou na revista Woman&Home. Você tem ervas aromáticas e outras plantas em casa?

Bem, de acordo com a especialista, as moscas têm aversão ao cheiro de manjericão e menta, ou seja, a presença dessas plantas atua como um repelente simples. Se você tiver alguma delas em casa, tente colocá-las perto das janelas abertas.

Além disso, "as flores podem ser o melhor repelente de todos", sugere a especialista. A natureza nos proporcionou várias ervas e flores para evitar que as pragas entrem em nossas casas. Além das mencionadas anteriormente, como o manjericão e a menta, a especialista menciona a calêndula, alfazema, folhas de louro e 'catnip'. Dessa forma, você consegue manter os insetos afastados e ainda decorar sua casa com beleza.

Se você não tem nenhuma dessas plantas em casa, mas as possui no jardim, também pode cortar um ramo de menta ou manjericão e colocá-lo em um copo próximo às janelas."

