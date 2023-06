Câncer de testículo: Causas, sintomas e tratamento - Os testículos são uma parte importante do sistema reprodutor masculino. Essas glândulas não apenas produzem hormônios masculinos, como também produzem espermatozoides. Infelizmente, assim como em outras partes do nosso corpo, o câncer pode se desenvolver neles. No entanto, ao contrário de muitos outros tipos de câncer, o câncer testicular afeta, principalmente, uma população bem mais jovem: homens brancos com idade entre 15 e 35 anos. Nesta galeria, analisamos as causas, sintomas e opções de tratamento para o câncer testicular, bem como o prognóstico da recuperação. Clique e saiba tudo sobre o assunto.

