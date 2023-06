A torta fria de morango que fica bem em qualquer mesa este verão

É na geladeira que esta torta ficará com a consistência perfeita. A receita é do 'website' Taste Of Home. De certeza que não irá sobrar uma fatia.

Ingredientes:

4 xícaras de pretzels em miniatura

6 colheres de sopa de manteiga

1/4 xícara de açúcar

¾ xícara de água quente

1 pacote de gelatina de morango

1/4 xícara de suco de limão

400 gramas de morangos frescos

2 xícaras de natas

2/3 xícaras de queijo creme batidos

2/3 xíacra de leite condensado

Modo de preparação:

1- Num processador, junte a manteiga e os pretzels. Triture e forre a base de uma tarteira. Leve a geladeira durante 30 minutos.

2- Misture a gelatina com a água quente até que esteja dissolvido. Acrescente o suco de limão. Corte os morangos e junte a esta mistura.

3- Bata as natas e junte ao queijo creme e ao leite condensado. Assim que a gelatina estiver fria, junte a este preparado anterior.

4- Coloque este creme na base de pretzels. Leve mais uma vez a geladeira durante, pelo menos, quatro horas.

