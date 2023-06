Malas prontas? Estes signos são grandes companheiros de viagens

Independentemente do destino, esses são os melhores companheiros para marcar férias e viagens. Eles adoram aventura e são muito práticos.

De acordo com a lista da rádio FMDOS, estes são os três signos com quem você deve marcar viagens nos próximos meses. Então, faça as malas agora mesmo!

Áries (21 de março a 20 de abril)

"É um signo aventureiro, sempre em busca de escapar da monotonia. Eles estão sempre procurando por novas experiências. São pessoas práticas, autossuficientes e independentes."

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"São pessoas tranquilas, mas nem por isso menos aventureiras. Elas gostam de aproveitar a vida, mesmo que isso envolva correr alguns riscos. Não têm medo de mudanças."

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Sempre querem aproveitar ao máximo a vida. Em suas mentes, não há limites. Estão sempre prontos para viver novas aventuras e experimentar emoções intensas."

Leia Também: Acorde para a vida! Estes são os cinco signos mais infiéis