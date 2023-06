Dicas eficazes para lavar a louça à mão com facilidade

Quando não se tem uma máquina de lavar louça ou quando não se quer utilizá-la, a solução sempre passa por lavar a louça à mão. Parece algo simples, basta pegar a esponja, o detergente e a água, mas existem truques que podem tornar essa tarefa mais eficaz.

O site da apresentadora Martha Stewart conversou com Jessica Ek, do American Cleaning Institute, que compartilhou algumas dicas para lavar a louça à mão. Conheça-as:

Raspe delicadamente: Você pode usar uma espátula de borracha, um guardanapo ou um pedaço de papel-toalha para remover os resíduos. E lembre-se: não jogue gordura na pia, pois pode entupi-la.

Mergulhe a louça: Para utensílios com mais gordura, é melhor mergulhá-los em água antes de lavar. Adicione um pouco de detergente, água quente e deixe de molho por 15 a 30 minutos.

Use duas áreas com água: Jessica Ek menciona um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que revela que esse é um dos métodos mais eficazes. Tenha uma área com água quente e outra com água fria para enxaguar a louça.

Comece do menos sujo para o mais sujo: Dessa forma, você consegue manter a água menos suja por mais tempo. Inicie pelos copos, talheres e xícaras. "Os pratos são mais fáceis de lavar se forem limpos debaixo d'água enquanto você os esfrega."

Enxágue a louça: Nesse caso, você pode usar a segunda área com água ou passar pela torneira antes de colocar a louça no escorredor.

Secagem: Use um pano ou deixe a louça secar no escorredor. No entanto, se você quiser evitar manchas, é melhor secar com um pano. "Certifique-se de trocar o pano quando ele estiver úmido. Papel-toalha pode ser uma boa alternativa para secar panelas e frigideiras."

Por fim, a limpeza da pia: "Ela deve estar limpa, assim como o escorredor, sem água." Em relação aos panos de cozinha, é recomendado deixá-los secar ao ar livre ou lavá-los na máquina de lavar, "tudo para facilitar sua vida no dia seguinte".

