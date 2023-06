O sintoma de câncer que fica mais intenso quando se tenta dormir

Segundo a médica Deborah Lee, da farmácia online Dr. Fox, citada no Mirror, sentir dores intensas durante a noite é um dos sintomas mais comuns do câncer. De fato, a Cancer Research UK, organização mencionada no jornal, afirma que cerca de 38% de todos os pacientes com câncer sentem dores de moderadas a graves ao tentarem dormir.

No entanto, é importante ressaltar que as dores podem estar relacionadas a muitas outras condições, mas existem alguns sinais que podem ajudar a identificá-las como cancerígenas, explica a médica.

Por exemplo, se a dor se torna mais intensa durante a noite ou não está relacionada a traumatismos, é provável que esteja associada ao câncer, de acordo com a médica. Outros sintomas podem incluir perda de apetite, perda de peso, mal-estar, cansaço, náuseas, vômitos ou febre.

Além disso, a médica também explicou uma das principais razões pelas quais as dores podem ser mais intensas durante a noite. "Quando nos deitamos, isso altera a distribuição do peso do tumor e dos tecidos circundantes", o que pode causar mais dor.

Levando isso em consideração, a médica recomenda que se consulte um médico de família caso esteja sofrendo de dores inexplicáveis e persistentes por três semanas ou mais.

