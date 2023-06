Nunca acredite nas promessas que estes signos fazem. Eles não vão cumprir

Tenha cuidado com as suas crenças. Com algumas pessoas, é melhor ficar com um pé atrás. Não se trata de serem mentirosas, mas cumprir o que prometem pode ser complicado às vezes.

De acordo com a lista do site TiempoX, estes são os três signos que menos cumprem as suas promessas.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Eles prometem muito, mas muitas vezes são irresponsáveis em cumprir o que dizem."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Eles mudam constantemente de ideias, o que os torna parecem contraditórios. Não é por má intenção, mas acabam não cumprindo promessas devido a imprevistos ou terem uma agenda ocupada."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"Há momentos em que eles se entusiasmam e se deixam levar por ideias e projetos dos quais depois duvidam. É por isso que acabam não cumprindo algumas promessas."

