O sintoma de câncer do pulmão que se manifesta nas mãos

Perda de apetite, dores no peito e, claro, tosse persistente são alguns dos sintomas mais conhecidos de câncer do pulmão. Existem, no entanto, nomeadamente um que afeta as mãos e, mais especificamente, os dedos.

De acordo com Richard LoCicero, médico citado no Huffpost, agregador de blogues, dedos inchados ou maiores, são um possível sinal deste tipo de câncer, especialmente se as extremidades estiverem inchadas. Também deve estar atento ao aspecto das unhas.

Muitas vezes, é uma característica inofensiva e comum entre elementos da mesma família, mas em alguns casos é capaz de indicar doenças cardíacas, hepáticas ou outras condições pulmonares. Aliás, o sintoma manifesta-se em 80% dos pacientes com câncer do pulmão, confirma o médico.

Além disto, deve estar atento a outros sinais nas mãos e nas unhas, já que o sintoma também se manifesta fazendo com que tenha a pele brilhante junto à unha, mas também unhas que começam a curvar-se para baixo como uma colher.

Leia Também: Quase 1/4 dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos diz que já experimentou cigarro eletrônico