Pode sempre contar com eles, os signos mais leais do zodíaco

Estas pessoas estão sempre prontas para ajudar. Devem estar sempre na lista quando precisa de ajuda para alguma coisa.

Segunda a lista do 'website' Debate, estes são os três signos mais leais do zodíaco. Veja com quem pode sempre contar.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Valorizam a conexão emocional com quem gostam e esforçam-se para as manter. Dão apoio constante e estão sempre lá para ajudar nos bons e maus momentos."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Procuram sempre estabilidade e crescimento mútuo. Valorizam a confiança e querem sempre estreitar laços."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"São intensos e profundos. Procuram sempre ligações íntimas e duradouras. Desde o momento em que se comprometem, nunca mais os largam."

