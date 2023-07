Se quer ficar em forma, deixe de acreditar nestes mitos sobre exercício

É fácil de acreditar em alguns mitos para ter a desculpa perfeita e não sair para treinar. Ainda assim, nem tudo o que se diz é verdade e o melhor é perceber se existe alguma base científica para o que é dito.

O jornal El País revelou alguns dos mitos em que deve parar de acreditar, como a melhor hora para treinar ou se é apenas na academia que consegue ficar em forma.

Leia Também: Os hábitos que estão enfraquecendo (e muito) a saúde do seu coração

Treinar ao fim de semana é suficiente

É melhor fazer do que não fazer, essa é a realidade. No entanto, acumular o treino ao fim de semana pode fazer com que ganhe resistência ao mesmo. Pode programar, sim, mas não fazer apenas nos mesmos dias.

Só na academia é que consegue estar em forma

O exercício físico pode ser feito em vários locais, na rua e até em casa. A academia não tem de ser o único espaço para fazê-lo.

Caminhar não é fazer exercício

Pode fazer com que seja. Mude a intensidade e a duração do mesmo. Pode, por exemplo, ter a duração de 30 a 45 minutos e fazê-lo três a quatro vezes por semana.

De manhã é a melhor hora para fazer exercício

Os recentes estudos são inconclusivos quanto à melhor hora para a prática de exercício físico. Por isso, nada está provado sobre qual é a melhor hora.

Sem dor não há recompensa

Acredita-se que se não sentir dor, não está a fazer o exercício da forma correta. Pode ser uma crença que pode levar a lesões, por exemplo.

Leia Também: Atenção a este sintoma de câncer no pâncreas (afeta 75% dos doentes)