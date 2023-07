Sim, a diabetes também se manifesta no hálito. Sabia?

A diabetes é uma condição cada vez mais frequente. Portanto, é importante estar informado e conhecer os sintomas mais comuns, bem como os menos comuns. Por exemplo, um hálito com cheiro de fruta é frequentemente um sintoma de cetoacidose diabética, uma condição que pode ser a primeira indicação de diabetes, de acordo com especialistas da WeightWatchers citados no Mirror.

A cetoacidose diabética ocorre quando a falta de insulina no organismo leva à acumulação de cetonas prejudiciais no sangue.

Essa condição pode até ser a primeira indicação de diabetes tipo 1. No entanto, o hálito com cheiro de fruta não é o único sintoma; a lista inclui pele avermelhada, vômitos frequentes e dificuldade em respirar.

Além disso, a diabetes também pode causar mau hálito, pois a doença pode levar a níveis elevados de glicose na boca. Os sintomas mais comuns da diabetes incluem sede insaciável, micção frequente e feridas que demoram muito tempo para cicatrizar.

