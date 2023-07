Fazer esta mudança no café da manhã vai ajudá-lo a queimar mais gordura

Quer perder peso? Chegou a hora de fazer uma simples alteração no seu café da manhã. Essa é a recomendação de Giles Yeo, geneticista molecular da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, no podcast BBC Dragon. O método é realmente fácil: basta comer mais pela manhã.

Citando pesquisas, o especialista explica que aqueles que seguem a regra "tomar um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar modesto" são quase 10% mais magros do que aqueles que fazem o contrário.

Além disso, nosso metabolismo evoluiu para ser mais ativo durante o dia, o que significa que ele trabalha com mais eficiência para queimar mais calorias nesse período e tem menos chances de armazenar o excesso de calorias como gordura, explica o cientista, conforme citado pelo Wales Online.

Portanto, se você está tentando perder peso, talvez seja melhor reduzir a ingestão de calorias durante o jantar e fazer um café da manhã mais completo e satisfatório, conclui o especialista.

