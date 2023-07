Adoram ouvir gargalhadas. Adivinhe quem são os comediantes do zodíaco?

Muitas pessoas acreditam que são as melhores contadores de piadas, mas, na verdade, acabam criando situações extremamente constrangedoras. Por outro lado, os signos presentes nesta lista do The New York Post têm um senso de humor natural e são ótimos comediantes. Confira a lista e tente encontrar o seu signo.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

Sim, ninguém pode negar que são extremamente sensíveis, mas também são observadores e conseguem encontrar humor em tudo ao seu redor. Além disso, são mestres em fazer piadas sobre si mesmos.

2- Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

São muito curiosos e não acreditam em tabus. Estão sempre em busca de informações e histórias que possam transformar em piadas. Além disso, são otimistas, o que lhes permite se recuperar nos momentos em que ninguém ri das suas piadas.

3- Touro (21 de abril a 20 de maio)

O humor dos taurinos geralmente está enraizado naquilo que eles consideram práticas absurdas do mundo ao seu redor e das pessoas que o habitam. Todas as suas piadas são feitas com intensidade e paixão.

