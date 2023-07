DIU hormonal: os benefícios do dispositivo na menopausa

O dispositivo intrauterino (DIU) hormonal é um método anticoncepcional que libera pequenas quantidades de levonorgestrel no útero. Este hormônio, um tipo de progesterona sintética, similar à produzida pelo organismo, é liberado pelo DIU diretamente no útero, com absorção no sangue não significativa, o que não acontece com os anticoncepcionais orais.

“O método é bastante seguro em caso de queixas de irregularidade menstrual ou fluxo menstrual muito intenso, que em casos extremos pode levar à anemia. Boa parte das pacientes que optam pelo DIU hormonal verificam a interrupção do ciclo menstrual ou uma redução considerável”, revela o Dr. Alexandre Rossi, médico ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de Ginecologia Geral do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros e médico colaborador de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP.

O DIU hormonal também é uma excelente opção para mulheres com fortes sintomas relacionados à TPM e cólicas menstruais.

Mais recentemente, o dispositivo vem sendo indicado para as mulheres na menopausa, que fazem reposição hormonal, mantendo os benefícios de proteção do endométrio, pela ação sistêmica dos estrogênios, mas evitando a administração do progestagênio que, em parte, antagoniza os benefícios da reposição hormonal.

Desta forma, conseguimos também prevenir eventuais efeitos colaterais, explica o Dr. Alexandre.

“Pode haver redução da chance de desenvolvimento de doenças, como o câncer de endométrio, pela interrupção da atividade do endométrio, e de câncer de útero, pelo efeito protetivo do hormônio liberado pelo dispositivo”.

Portanto, as mulheres que optam pelo uso do DIU hormonal, complementarão a reposição hormonal com os estrogênios, que poderão ser administrados pela pele, por meio de gel ou adesivos, ou via oral.