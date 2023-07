Mentiras que as crianças contam e os pais sempre caem - Todos nós ensinamos nossos filhos que mentir é ruim e que devemos sempre ser honestos na vida. No entanto, muitos pais acabam sendo enganados pelas crianças! E sejamos sinceros: você provavelmente fez o mesmo quando tinha a idade deles. Então, por que as crianças mentem? Bem, às vezes é para evitar consequências negativas para si mesmas. Em outras ocasiões, pode ser para fugir de uma determinada tarefa. Seja qual for o motivo, interromper algumas das mentiras mais comuns pode ajudar a impedir seu filho de se apaixonar por elas. Na galeria, clique para descobrir as mentiras que as crianças contam e que os pais sempre caem!

